42 yıl sonra aynı tekmil

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1981 yılında vatani görevlerini yapan asker arkadaşları her sene yaptığı geleneksel buluşmalarını Alanya'da gerçekleştirdi. Emekli Yarbay Salih Akyıldız, 42 yıl aradan sonra erlerinden tekmil aldı. Eski asker arkadaşları ise bir araya gelerek asker anılarını canlandırdı

GELENEKSEL HALE GETİRDİLER

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1981 yılında 34. Piyade Alayı'nda vatani görevini yapan 24 kişi geleneksel hale getirdikleri asker arkadaşları buluşmalarını Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirdi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen devreler ilçedeki bir otelde bir araya geldi. Askerlik yaptıkları dönem komutanlıklarını yapanlar ve askerlik arkadaşları 41 yıl sonra o günleri yad etti.

Bu buluşmayı organize eden ve o dönem piyade alayında er olarak vatani görevini yapan Recep Kayışbacak, terhisinden 5 yıl sonra askerlik yaptığı arkadaşlarına ulaşmaya başladı. Askerliğinin bitiminden 25 yıl sonra ilk kez bir araya gelen tertipler, her yıl buluşmaya başladı.

DOSTLUĞU CANLI TUTUYORLAR

Yurdun dört bir tarafından gelen silah arkadaşları anılarını canlandırdı. Her sene buluşan tertipler, terhislerinden 42 yıl sonra komutanlarına tekmil verdi. O dönem yüzbaşı olan Emekli Yarbay Salih Akyıldız, yıllar sonra askerlerine tekmil yaptırdı. Emekli Yarbat Salih Akyıldız, "Devam eden ve unutulmayan arkadaşlık arasında asker arkadaşlığı gelir. Biz 40 senedir bu arkadaşlığı canlı tutuyoruz" dedi.