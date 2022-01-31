-40'ta Ağrı'nın zirvesinde 6 gün

Antalya'da hemşirelik yapan 50 yaşındaki Ayşe Kalkan ve 48 yaşındaki Semra Keskin, Ağrı Dağı'na tırmanıp hava sıcaklığının sıfırın altında 40 ila 50 derece arasında değiştiği zirvede 6 gün ve 7 gece geçirdi.

GEÇEN YIL 2 KEZ DENEDİ, OLMADI

Türkiye Dağcılık Federasyonu 3'üncü kademe antrenörü olan ve Antalya'da hemşirelik yapan Ayşe Kalkan, geçen yıl 2 kez Ağrı Dağı'na kış tırmanışı denemesinde bulundu. Ancak birinde olumsuz hava şartları, diğerinde ise tırmanışa katılan bir arkadaşlarının rahatsızlanması nedeniyle zirve yapamadan geri dönmek zorunda kaldı. Ayşe Kalkan, geçen hafta kendisi gibi hemşire ve antrenör olan 20 yıllık arkadaşı Semra Keskin'le 22 Ocak'ta Ağrı Dağı tırmanışına başladı.

SAÇLARI DONDURAN SOĞUK

Sırtlarında 10 günlük malzeme dolu çantaları ile tırmanışa geçen 2 arkadaş, tipi sebebiyle 4 bin 200 metreden geri döndü. Kamplarını 4 bin 100 metreye taşıyan Kalkan ve Keskin, bir süre bekleyip hava şartlarının iyileşmesiyle 27 Ocak'ta eksi 40 derecede Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaşmayı başardı. Saçları buz tutan iki kadın dağcı, zirvede 15 dakika kaldıktan sonra inişe geçip 6 gün 7 gece süren müthiş yolculuğu tamamladı.

Hem fiziksel hem psikolojik mücadele

Ayşe Kalkan, "Türk kadının isteyince her şeyi yapabileceğini gördük. Buzul geçişi ve soğuk zor zamanlardı. Soğukla hem fiziksel hem de psikolojik mücadele verdik. Bu tırmanışta ayrıca 2000 yılı kışında hayatını Ağrı Dağı'nda kaybeden İskender Iğdır'ı da andık" diye konuştu.