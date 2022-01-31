VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ta son 2 aydaki hava operasyonlarında 37 DEAŞ'lı öldürüldü
Başkan Erdoğan'dan elektrik faturalarıyla ilgili müjde
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak her türlü terörün karşısındayız
Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
"Kardeşlerimiz üşürken biz uyuyamayız"
Fatih ve Kanuni'ye Yıldırım kalkanı
Mütefekkir Cevdet Said, son yolculuğuna uğurlandı
Afrika Birliği, darbe yapılan Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı
"Bölgemizde Ermeni faşizminin yükselmesine asla izin vermeyeceğiz"
İranlı General Kaani, Barzani'den ''Şiiler arasındaki sorunların çözümünde rol oynamasını'' istedi
Kılıçdaroğlu'nun israf edebiyatı çöktü!
40 milyon tonluk petrol rezervi bulundu
Ülkemin ''Selçuk Bayraktar''ı olmak istiyorum
TSK'dan Azerbaycan ordusuna büyük destek
Konya'da deprem meydana geldi
Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Doğu Akdeniz'de söz sahibi ülke Türkiye
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
Aşı karşıtları kazandı
Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı
Tarihi ziyarette BAE'ye balistik füze fırlatıldı
Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisine ceza
Evde yapılan kaçak kazıda ortaya çıkmıştı! 1500 yıllık keşif
Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüleri yayımladılar
31 Ocak 2022 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 18:00:00

-40'ta Ağrı'nın zirvesinde 6 gün

ABONE OL

Antalya'da hemşirelik yapan 50 yaşındaki Ayşe Kalkan ve 48 yaşındaki Semra Keskin, Ağrı Dağı'na tırmanıp hava sıcaklığının sıfırın altında 40 ila 50 derece arasında değiştiği zirvede 6 gün ve 7 gece geçirdi.

Antalya'da hemşirelik yapan 50 yaşındaki Ayşe Kalkan ve 48 yaşındaki Semra Keskin, Ağrı Dağı'na tırmanıp hava sıcaklığının sıfırın altında 40 ila 50 derece arasında değiştiği zirvede 6 gün ve 7 gece geçirdi.

GEÇEN YIL 2 KEZ DENEDİ, OLMADI

Türkiye Dağcılık Federasyonu 3'üncü kademe antrenörü olan ve Antalya'da hemşirelik yapan Ayşe Kalkan, geçen yıl 2 kez Ağrı Dağı'na kış tırmanışı denemesinde bulundu. Ancak birinde olumsuz hava şartları, diğerinde ise tırmanışa katılan bir arkadaşlarının rahatsızlanması nedeniyle zirve yapamadan geri dönmek zorunda kaldı. Ayşe Kalkan, geçen hafta kendisi gibi hemşire ve antrenör olan 20 yıllık arkadaşı Semra Keskin'le 22 Ocak'ta Ağrı Dağı tırmanışına başladı.

SAÇLARI DONDURAN SOĞUK

Sırtlarında 10 günlük malzeme dolu çantaları ile tırmanışa geçen 2 arkadaş, tipi sebebiyle 4 bin 200 metreden geri döndü. Kamplarını 4 bin 100 metreye taşıyan Kalkan ve Keskin, bir süre bekleyip hava şartlarının iyileşmesiyle 27 Ocak'ta eksi 40 derecede Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaşmayı başardı. Saçları buz tutan iki kadın dağcı, zirvede 15 dakika kaldıktan sonra inişe geçip 6 gün 7 gece süren müthiş yolculuğu tamamladı.

Hem fiziksel hem psikolojik mücadele

Ayşe Kalkan, "Türk kadının isteyince her şeyi yapabileceğini gördük. Buzul geçişi ve soğuk zor zamanlardı. Soğukla hem fiziksel hem de psikolojik mücadele verdik. Bu tırmanışta ayrıca 2000 yılı kışında hayatını Ağrı Dağı'nda kaybeden İskender Iğdır'ı da andık" diye konuştu.

Etiketler : ağrı dağı tırmanış ayşe kalkan semra keskin
Fenomene 1 ay konuşmama kararı aldırdı

Fenomene 1 ay konuşmama kararı aldırdı
Londra iddiası asılsız çıktı

Londra iddiası asılsız çıktı
Türk filmine 7 dilde dublaj

Türk filmine 7 dilde dublaj
Aşıklar için söyleyecekler

Aşıklar için söyleyecekler
30'uncu yıl sürprizi

30'uncu yıl sürprizi
Jüri hayran kaldı

Jüri hayran kaldı
Kalbinin sesini dinle

Kalbinin sesini dinle
"Kimse bana şaka yapmaya cesaret edemez"

"Kimse bana şaka yapmaya cesaret edemez"
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER