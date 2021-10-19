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19 Ekim 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 17:00:00

400 yıllık meşe ağacı sürprizi

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Muş'un Korkut ilçesinde "şehitlik" olarak adlandırılan meşe koruluğunda 400 yıllık ağaçlar tespit edildi.

Muş'un Korkut ilçesinde "şehitlik" olarak adlandırılan meşe koruluğunda 400 yıllık ağaçlar tespit edildi. Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fırat İşlek, "Dünya üzerinde 400'ün üzerinde meşe türünün bulunduğu biliniyor. Anadolu'da doğal ortamlarında 17 türü, ülkemiz genelinde ise 35 türü yetişiyor. Bu alanda yaptığımız araştırmalar sonucunda bazı ağaçların yaşını 400 yıl olarak tespit ettik" dedi.

Etiketler : Muş Korkut ilçesi Alparslan Üniversitesi Fırat İşlek
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