14 Eylül 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 17:00:00
40 yıllık kütüphane hayali gerçekleşti
Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'ndeki ilkokulda eğitim hayatına başlayan, o dönem okumak istediği kitapları ilçede bulamadığı için köyüne kütüphane kurmak isteyen gazeteci Ekrem Kaftan, 2 yıl emekli olduktan sonra bu hayalini hayata geçirmek için çalışma başlattı.
Şimdiye kadar biriktirdiği yaklaşık 10 bin kitaplık koleksiyonu hemşehrilerinin hizmetine sunmak amacıyla bina yaptıran Kaftan, raf, masa ve çevre düzenlemesini de aldığı desteklerle tamamlayıp kütüphanesinin kapısını halka açtı.