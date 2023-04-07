40 yıllık ‘Hüsn-i hat' aşkı

Van'ın Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, 40 yıl önce hobi olarak başladığı hat sanatına, görev yaptığı camide büyük bir aşkla devam ediyor. Koyuncu, "Van merkez camilerinde imamlık yaparken, halk eğitim, gençlik merkezleri, müftülük gibi birçok kurumda hat dersleri vermeye başladım. O tarihten bugüne kadar talebe yetiştiriyorum" diye konuştu.

