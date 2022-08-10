40 yıldır iz sürüyor

Batman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Urfa Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülriz Kozbe, 1982'den bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birçok ilindeki arkeolojik kazılarda yer aldı.



Prof. Dr. Kozbe, "Bu 40 yıllık çalışmalar arasında bir annenin evlatları için söylediği şey, bizim için de geçerli. Hiçbir araştırmanın, hiçbir kazı ve buluntunun birbirinden farkı yok, hepsi çok değerli" dedi.