40 yıldır birlikte kürek çekiyorlar

Aydın'ın Söke ilçesinde ömürlerinin 40 yılını birlikte geçiren Ayşe ve Mehmet Özbaşı çifti, kayıkla açıldıkları Bafa Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Ayşe Özbaşı, "Her yere birlikte gider beraber çalışırız. Yalnız kalmıyoruz. O benim sağ kolum ben onun sol koluyum. Aynı sandalda ve evde de biriz. İşte de biriz. Ölene kadar da inşallah bu şekilde mutlu gideriz" diyor.

