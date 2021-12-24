40 kiloluk yayın balığı şoku

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde balıkçı ağına 1 metre 70 santim boyunda, 40 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Tezgahta sergilenen dev balığı merakla inceleyenlerden kimi cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekti, kimisi ise selfie yaptı. Yayın balığı, kilosu 80 TL'den satışa çıkarıldı. Balığı tutan İlhami Aydın, "Satmaya kıyamıyoruz, vallahi bekletiyoruz şimdilik. Görenlerin ilgi odağı oluyor. Tezgâhımızın gözdesi oldu" dedi. Kent sakini Fırat Uçar da yaşamı boyunca ilk kez bu kadar büyük balığı yakından görme fırsatı elde ettiğini söyledi.