4 yıllık uykusuzluğu ameliyatla çözüldü

87 kilodan 43 kiloya kadar düşen, kusma nöbetleri yüzünde geceleri uyuyamayan Mehmet Çiftçioğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Çiftçioğlu, 4 yıl sonra geceleri deliksiz uyku uyumaya başladı.

2017 yılında bir tesadüf sonucu midesinde tümör olduğunu öğrendiğini söyleyen Mehmet Çiftçioğlu, “Sonrasında iyi bir cerrahi müdahale geçirdim ve midem tamamen alındı. Sonrasında radyoterapi ve kemoterapi görmeye başladım. Tedaviler neticesinde yavaş yavaş yeme sıkıntım oluştu. Sürekli safra asitleri gelmeye başladı. Özellikle gece yatış pozisyonuna geçtiğim zaman daha fazla rahatsız etmeye, sürekli kusmaya ihtiyacı hissettirmeye başladı" dedi.

'PSİKOLOJİK OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER'

Zamanla toplumdan kendini soyutlamaya başladığını belirten Çiftçioğlu, "Artık yemek yiyemez hale geldim. Her gittiğim yerde kusma isteği geliyordu ve ciddi kilo kaybım başlamıştı. Daha önce de farklı doktorlara başvurdum. Bana bu durumun psikolojik olabileceği söylendi. Daha sonra yapılan endoskopilerde, sıkıntı olduğu söylendi. Ancak bunun cerrahi ile nasıl düzeleceği noktasında kimse bana aydınlatıcı bilgi vermedi" diye konuştu.

'YÜRÜMEYE BİLE MECALİM KALMAMIŞTI'

Kusmalarının nedenlerini bulmak için arayışa girdiğini söyleyen Çiftçioğlu, “Bir gün iş yerimde bir arkadaşım haberlerde benzer bir hastalığı olan kişinin ameliyat olup düzeldiğini gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Artık yürümeye bile mecalim kalmamıştı ve haziran ayında ameliyat oldum. Başarılı geçen 4 saatlik ameliyat sonrasında yaklaşık 12 kilo aldım. Artık daha iyiyim. Benim gibi hastaların pes etmemesini ve sürekli çözüm aramalarını öneriyorum" dedi.