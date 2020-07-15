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15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:23:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:23:00

4 yıldır 15 Temmuz şehitleri için yürüyor

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2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişimin ardından her yıl 47 kilometrelik yolu yürüyen vatandaş, bu yıl şehitler için 4'üncü kez yürüdü.

15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor.

Demokrasi mücadelesinde şehit verdiğimiz 251 vatandaşımız için bu yıl 4'üncü kez yürüyen 45 yaşındaki Bünyamin Yurdakul, Kayseri'nin Develi ilçesine, Şıhlı mahallesinden 47 kilometrelik yol yürüyor.

BAYRAK İNMESİN, EZAN DİNMESİN

"2016 da hain darbe girişiminde Şıhlı mahallesinden Develi Meydanına 47 kilometreyi arabayla gelmiştik. Arabada bir dua etmiştik Allah’ım bu hain darbe girişimine emellerine ulaştırma, bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin ben bu yolları yayan yürüyeceğim diye ahdettim ve 4 senedir yürüyorum." ifadelerini kullanan Bünyamin Yurdakul, "Bu günde bu seneki yürüyüşümü gerçekleştirdim. Bazıları buna darbe diyor o alçaklar buna senaryo diyor, tiyatro diyor, aslında tiyatro ve sinemayı onlar çekti yıllarca, bizi uyuttular. Biz belgeseli çektik 15 Temmuz’da bu meydanlarda, alçaklara hadlerini bildirdik. Yolda gelirken empati kurdum o gece ezan dinmesin, bayrak inmesin diyenler ne aş ne eş ne işini düşündüler. Sadece vatan için meydanlara koştular, devletine, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıktılar." diye konuştu.

8,5 SAAT AÇ VE SUSUZ YOL YÜRÜDÜ

47 kilometrelik yolu 8.5 saatlik yürüyüş ile tamamladığını söyleyen Yurdakul, "Yürüyüşümde empati kurdum, dedim ki onlar yemek yememişler, su içmemişler 251 şehit, uzvunu kaybetmiş gaziler aklıma geliyor. Hiçbir şey yemedim, su içmedim yürüyerek meydana geldim. Allah o günü bir daha yaşatmasın" diyerek şunları söyledi:

"Bu bizde büyük bir yara, biz millet olarak atamızın kaderini yaşıyoruz. Kardeşin kardeşi kırdığı ama kardeş bildiğimiz hainlerin kardeşlerimizi öldürdüğü günü her sene bu günü yaşıyoruz. Bu sendromu ben üstümden şahsen atamıyorum, her zaman dua ediyorum Allah’ım diyorum ümmeti bahtsız, milletimizi Recep Tayyip Erdoğan gibi lidersiz eksik etme diyorum, Allah ona uzun ömür versin, onu gerçekten çok seviyorum yani canımı verecek kadar seviyorum. Bu yürüyüşlerim de vatana olan sevgimden, millete olan sevgimden, devlete olan sadakatimden kaynaklı yürüyüşlerim. Allah nasip ederse sağlığım, sıhhatim devam ettiği sürece 15 Temmuz günleri yine o mahallemizden 47 kilometrelik yolu yayan yürüyeceğim."

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