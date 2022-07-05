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05 Temmuz 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 18:00:00

4 yaşında ikinci kulağına kavuşacak

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İZMİR'de doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'microtia tip 3' hastası, 4 yaşındaki Alperen Çelik, 5 ay önce ABD'de yapılan ameliyatın ardından sol kulağına kavuştu.

İZMİR'de doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'microtia tip 3' hastası, 4 yaşındaki Alperen Çelik, 5 ay önce ABD'de yapılan ameliyatın ardından sol kulağına kavuştu. Artık duymaya başlayan ve annesiyle iletişim kuran Alperen'in sağ kulağından da ameliyat olması için açılan Valilik onaylı bağış kampanyası, yaşamını yitiren SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız için toplanan yardım parası sayesinde tamamlandı.

Etiketler : ikinci kulağına kavuşacak İZMİR microtia tip 3
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