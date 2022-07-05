4 yaşında ikinci kulağına kavuşacak

İZMİR'de doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'microtia tip 3' hastası, 4 yaşındaki Alperen Çelik, 5 ay önce ABD'de yapılan ameliyatın ardından sol kulağına kavuştu. Artık duymaya başlayan ve annesiyle iletişim kuran Alperen'in sağ kulağından da ameliyat olması için açılan Valilik onaylı bağış kampanyası, yaşamını yitiren SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız için toplanan yardım parası sayesinde tamamlandı.

