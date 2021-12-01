VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yozgat'ta kan donduran vahşet! 1 aylık bebeğini sobada yakarak öldürdü
Erzurum beyaza büründü
Başkan Erdoğan öğretmenlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Rusya'dan Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine yeşil ışık
Asgari ücrette önemli gelişme! İlk rakamlar belli oldu
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nde Majid Majidi Rüzgarı esecek
Türk müziği eğitimini, geleceğe taşıyacak bir iş birliği protokolü imzalandı
Yunanistan hamile kadını dövüp ölüme terk etti: Türk askerlerini görünce Allah'a şükrettim
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması
MİT'ten operasyon: Çukur eylemlerinin planlayıcıları etkisiz hale getirildi
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi
Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Tel Aviv şaşırttı
Ermenistan'dan Rusya'ya sitem: Bize sahip çıkmıyor
Türkiye'den Mısır'a flaş Doğu Akdeniz teklifi!
Aşının Omicron'a karşı etkisi ne?
Cani babanın emniyet ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
NASA uzay yürüyüşünü erteledi
Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı
İETT otobüsü cayır cayır yandı
Rus ve Belarus savaş jetleri havalandı!
Otoparkta sarı zarf!
01 Aralık 2021 Çarşamba 13:13:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 13:13:00

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nde Majid Majidi Rüzgarı esecek

ABONE OL

Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali Sinemaseverleri 2-5 Aralık tarihleri arasında sinema salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film'in organize ettiği bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenlenecek 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali bu yıl bir ilke imza atarak Majid Majidi'yi İstanbul'da "Ustalık Sınıfı" etkinliğinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'den ve dünyadan yılın öne çıkan yapımlarını bir araya getirdiği film seçkisiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan festival, İranlı yönetmen Majid Majidi'yi 4 Aralık Cumartesi günü Atlas 1948 Sineması'nda sinemaseverlerle bir araya getirecek.

Sinema tecrübesini konuşmak için ilk defa Türkiye'de Ustalık Sınıfı'na konuk olacak Majidi, sinema hayatına Makhmelbaf'ın 'Boykot' filmindeki oyunculuğuyla adım attı. Majidi, 1992'de yönetmenliğini yaptığı 'Baduk' filmiyle ile Cannes Film Festivalinde 'Yönetmenlerin 40 Günü' programına seçildi. İtalyan neoralist sinemasının etkisindeki minimalist İran sinemasını dramatik açıdan klasik anlatımlı Amerikan sineması seviyesine çıkaran Majidi'nin 1998'de çektiği 'Cennetin Çocukları' filmi Oscar'a aday gösterilen ilk İran film oldu. 'Cennetin Rengi', 'Baran' filmleriyle de kısa sürede ünü tüm dünyaya yayılan Majidi geçtiğimiz yıllarda Hindistan, şimdi de Çin'de film yapıyor. İran'da başlayıp başta Avrupa'ya sonra da tüm dünyaya ulaşan filmlerin yapım, festival ve dağıtım süreçlerinin konuşulacağı Ustalık Sınıfı'nda İran Sinemasının gelişimini özelde ise Majidi'nin sineması her boyutuyla masaya yatırılacak.

Majid Majidi'nin "Ustalık Sınıfı" etkinliğine katılım için başvurular www.dostlukfilmfestivali.com adresindeki kayıt formu doldurularak gerçekleştirilebilir.

Majid Majidi'nin "Sun Childiren / Güneşin Çocukları" Filmi "Özel Gösterim Seçkisi"nde!

"Children of Heaven" filmi ile Oscar adayı ilk İranlı yönetmen olan Majidi'nin 2020 yılında dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştirdiği filmi "Sun Childiren / Güneşin Çocukları" Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin "Özel Gösterim Seçkisi"nde 3 Aralık saat 19:30'da seyirciyle buluşacak. Majid Majidi bu kez oto tamirde çalışan bir grup sokak çocuğunun, saklı bir hazineyi bulmak için okula kaydolmalarını ve hazine avlarını hikayeleştiriyor. Majidi'nin dünyadaki 152 milyon işçi çocuğa adadığı, etkileyici filminde, gerçek hayatlarında da sokakta yaşayan 12 yaşındaki Ali ve çetesi hikâyeye inanılmaz enerji katıyor.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, ORZAX gibi birçok kurum iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali'nin ana sponsorluğunu ise Halkbank üstleniyor.

Etiketler : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ORZAX Sun Childiren / Güneşin Çocukları
Okul için her gün 3 km yürüyorlar

Okul için her gün 3 km yürüyorlar
Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak

Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak
Vefat etti

Vefat etti
Yeniden Bir Aradalar

Yeniden Bir Aradalar
Çağla'dan anlamsız hareketler

Çağla'dan anlamsız hareketler
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Karalara büründü

Karalara büründü
Eğlence severler toplandı

Eğlence severler toplandı
Hastanelik oldu

Hastanelik oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER