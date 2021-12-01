4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nde Majid Majidi Rüzgarı esecek

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film'in organize ettiği bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenlenecek 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali bu yıl bir ilke imza atarak Majid Majidi'yi İstanbul'da "Ustalık Sınıfı" etkinliğinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'den ve dünyadan yılın öne çıkan yapımlarını bir araya getirdiği film seçkisiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan festival, İranlı yönetmen Majid Majidi'yi 4 Aralık Cumartesi günü Atlas 1948 Sineması'nda sinemaseverlerle bir araya getirecek.

Sinema tecrübesini konuşmak için ilk defa Türkiye'de Ustalık Sınıfı'na konuk olacak Majidi, sinema hayatına Makhmelbaf'ın 'Boykot' filmindeki oyunculuğuyla adım attı. Majidi, 1992'de yönetmenliğini yaptığı 'Baduk' filmiyle ile Cannes Film Festivalinde 'Yönetmenlerin 40 Günü' programına seçildi. İtalyan neoralist sinemasının etkisindeki minimalist İran sinemasını dramatik açıdan klasik anlatımlı Amerikan sineması seviyesine çıkaran Majidi'nin 1998'de çektiği 'Cennetin Çocukları' filmi Oscar'a aday gösterilen ilk İran film oldu. 'Cennetin Rengi', 'Baran' filmleriyle de kısa sürede ünü tüm dünyaya yayılan Majidi geçtiğimiz yıllarda Hindistan, şimdi de Çin'de film yapıyor. İran'da başlayıp başta Avrupa'ya sonra da tüm dünyaya ulaşan filmlerin yapım, festival ve dağıtım süreçlerinin konuşulacağı Ustalık Sınıfı'nda İran Sinemasının gelişimini özelde ise Majidi'nin sineması her boyutuyla masaya yatırılacak.

Majid Majidi'nin "Ustalık Sınıfı" etkinliğine katılım için başvurular www.dostlukfilmfestivali.com adresindeki kayıt formu doldurularak gerçekleştirilebilir.

Majid Majidi'nin "Sun Childiren / Güneşin Çocukları" Filmi "Özel Gösterim Seçkisi"nde!

"Children of Heaven" filmi ile Oscar adayı ilk İranlı yönetmen olan Majidi'nin 2020 yılında dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştirdiği filmi "Sun Childiren / Güneşin Çocukları" Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin "Özel Gösterim Seçkisi"nde 3 Aralık saat 19:30'da seyirciyle buluşacak. Majid Majidi bu kez oto tamirde çalışan bir grup sokak çocuğunun, saklı bir hazineyi bulmak için okula kaydolmalarını ve hazine avlarını hikayeleştiriyor. Majidi'nin dünyadaki 152 milyon işçi çocuğa adadığı, etkileyici filminde, gerçek hayatlarında da sokakta yaşayan 12 yaşındaki Ali ve çetesi hikâyeye inanılmaz enerji katıyor.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, ORZAX gibi birçok kurum iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali'nin ana sponsorluğunu ise Halkbank üstleniyor.