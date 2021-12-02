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02 Aralık 2021 Perşembe 19:40:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 19:40:00

4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Kaynak: TRT Haber

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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. 1'i gri kategoride aranan 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1'i terörden arananlar listesinde Gri Kategoride olmak üzere 4 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 186'ya yükseldi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı terör örgütü Emniyet Genel Müdürlüğü
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