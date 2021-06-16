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16 Haziran 2021 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 19:00:00

4 teker iyilik

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Ankara'da General Zeki Doğan Mahallesi'nde kızını uzaktan kumandalı akülü araçla gezdiren baba, bu sırada kendilerini izleyen kağıt toplayıcı iki kız çocuğunu fark etti. Kağıt toplayıcısı Miyad ile Ümeyme Kassap isimli kuzenleri yanına çağıran baba, onları sırayla akülü araca bindi.

Ankara'da General Zeki Doğan Mahallesi'nde kızını uzaktan kumandalı akülü araçla gezdiren baba, bu sırada kendilerini izleyen kağıt toplayıcı iki kız çocuğunu fark etti. Kağıt toplayıcısı Miyad ile Ümeyme Kassap isimli kuzenleri yanına çağıran baba, onları sırayla akülü araca bindi.

Baba, çocukları sokakta araçla gezdirirken görüntülendi. Büyük sevinç yaşayan kuzenlerin görüntüsü, sosyal medyada büyük ses getirdi. Belediye, Miyad (8) ve Ümeyme Kassap'ı (9) bularak onlara akülü araç hediye etti. Kuzenler 'O amca bizi çok mutlu etti. Onun sayesinde akülü arabamız da oldu' dedi.

Etiketler : Ankara General Zeki Doğan Mahallesi akülü araç Miyad ile Ümeyme Kassap
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