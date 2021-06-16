4 teker iyilik

Ankara'da General Zeki Doğan Mahallesi'nde kızını uzaktan kumandalı akülü araçla gezdiren baba, bu sırada kendilerini izleyen kağıt toplayıcı iki kız çocuğunu fark etti. Kağıt toplayıcısı Miyad ile Ümeyme Kassap isimli kuzenleri yanına çağıran baba, onları sırayla akülü araca bindi.



Baba, çocukları sokakta araçla gezdirirken görüntülendi. Büyük sevinç yaşayan kuzenlerin görüntüsü, sosyal medyada büyük ses getirdi. Belediye, Miyad (8) ve Ümeyme Kassap'ı (9) bularak onlara akülü araç hediye etti. Kuzenler 'O amca bizi çok mutlu etti. Onun sayesinde akülü arabamız da oldu' dedi.