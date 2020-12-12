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12 Aralık 2020 Cumartesi 17:34:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 17:34:00

4 kişilik köy popüler oldu

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Bursa'da mart ayına kadar sadece muhtar ve imam ile eşlerinin yaşadığı kırsal Kocapınar Mahallesi'nin nüfusu bir anda 39'a çıktı.

Şehir yaşantısını terk edip, Uludağ'ın karşısındaki 1200 metre rakımlı mahalle statüsündeki köyde doğayla iç içe yaşamı tercih edenler, salgın sürecinde güvenli bir ortamda bulunmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor.

"2 HANEDEN 14 HANEYE"

Kocapınar Mahallesi muhtarı Ramazan Çetiner, görevini sürdürdüğü 1,5 yıldır mahallenin ihtiyaçlarını gidermek için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. Mahallenin sakin, havasının ise çok güzel, oksijeninin bol olduğunu belirten Çetiner, "Pandemi öncesinde kışın imam ve eşi, ben ve eşim 4 kişiydik. Pandemi nedeniyle vatandaşların birçoğu köye geldi. Böylece 2 haneden 14 haneye çıktık. Köyümüzde Allah'a şükür pandemiye rastlanmadı. Bunun sebebi de Bursa'dan veya ilçeden gelenlere, maske ve mesafe kuralına çok dikkat etmemiz" dedi. Mahalleye internet bağlattıklarını aktaran Çetiner, uzaktan eğitim gören çocukların rahatça eğitimine devam edebildiğini dile getirdi.

Yaz aylarında nüfusun daha fazla olduğunu bildiren Çetiner, "Burada herkes, 500 metrekare ya da 1 dönüm kadar bir bahçe yapar. Bahçenin etrafına meyve ağaçları dikilir, ortasında da sebze olur. Sabah erkenden kalkılır, bahçeye serin havada sulamaya gidilir. Akşam üzeri ev işleri, odun kırma işleri yapılır." ifadelerini kullandı. Yakın zamanda mahallenin yolunun yapıldığını, köy odasının yenilendiğini anlatan Çetiner, ekmek fırını yapılacağı sözünü Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş'tan aldıklarını, sokaklara kaldırım taşı döşenmesini de talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : Bursa Kocapınar Mahallesi Ramazan Çetiner
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