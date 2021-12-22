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22 Aralık 2021 Çarşamba 09:28:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 09:29:00

4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Kaynak: AA

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve Hakkari'de karlı olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise 4-6 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 0, sıfırın altında olmak üzere Muş ve Hakkari'de 3, Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığının ve güneşlenme sürelerinin artması nedeniyle yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riskine ve kuvvetli buzlanma ile don dolayısıyla ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : ÇIG BUZLANMA DOĞU ANADOLU
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