4 gündür kayıp olarak aranan ve cansız bedenine ulaşılan İkranur'un babaannesi idam istedi

Giresun'un Buluncak ilçesinde inek otlatan amcasının yanına gitmek üzere evden ayrılan İkranur Tirsi'den 5 gün boyunca haber alınamadı.



Geniş çaplı arama çalışmalarının ardından, kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni, evine 7 kilometre uzaklıktaki derenin içerisinde bulundu.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsinin arından Buluncak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan İkranur, İcilli köyündeki Kıran Mahallesi'ne getirildi.

"ÖLÜ MÜ BULACAKTIK"

Öğle saatlerinde evinin önüne getirilen küçük kızın tabutuna annesi Nazlı ve babası Serdar Tirsi sarılarak gözyaşı dökerken, tabutunun üzerine gül yaprakları döküldü, beyaz elbisesi konuldu. "Biz seni canlı bekliyorduk, ölü mü bulacaktık." diyerek ağlayan anne Nazlı Tirsi güçlükle sakinleştirildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM



Otopsisi yapılan Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmiş olması, kaybolduğu gün ölmüş olabileceği ihtimallerini artırdı. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması da minik kızın öldürülmüş olabileceği şüphelerini artırıyor.

"ÇOCUĞUMU KAÇIRDILAR"

Torunun kaçırılıp öldürüldüğünü iddia eden babaanne Nihal Tirsi, "Kesinlikle o kadar uzağa kendisi gitmedi, korkuyordu, gitmezdi. O bahçenin içine aşağı niye gitsin ki? Oraya kadar nasıl inecek? Gitme şansı yok. Hayvanımız bahçede otlardı, onlar da oralarda oynardı. Akşam hayvanlar harmana çıkıyordu, alıp geliyordu amcalarıyla halalarıyla. Harmana oynamaya gidiyordu. Derenin olduğu yere uzağa gitmiyordu. Kapılarda evin yanında oynuyordu. Evin yakınından öteye bile geçmezdi. Çocuğumu kaçırdılar, götürdüler, 3 gün sakladılar, öldürüp bıraktılar” ifadelerini kullandı.

ACILI BABAANNE "İDAM" İSTEDİ



Gözyaşları içerisinde torununa ağıtlar yakan acılı babaanne, bunu yapanın idam edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Torunumu öldüreni bulsunlar assınlar. İdamını istiyorum. En azından başka anaların yüreği yanmasın. Bizim yüreklerimiz yandı zaten olan oldu... Bir tanesini sallandırısınlar da bakın bir daha yapıyorlar mı?" dedi.

CENAZE NAMAZI BUGÜN 15:00'DA KILINACAK



İkranur için evlerinin hemen yanındaki mezarlıkta mezar yeri hazırlanırken, cenaze namazının İcilli Köyü Camisi'nde saat 15.00'da kılınacağı bildirildi.