  • BIST
    1329.9
  • Dolar
    7,8274
  • Euro
    9,5115
  • Altın
    468,3480
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 çocuk annesi Duygu, kendini astı
Vaka sayısı yüzde 35 arttı! Şehir kırmızı renge döndü
Hazine nakit dengesi Kasım'da 12,5 milyar TL fazla verdi
Başkan Erdoğan, Çekya Büyükelçisini kabul etti
Putin'den orduya jet 'Avcı İHA' talimatı: Çok uzadı, derhal bitirin
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Karantina süresi değişti
Tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğiz
Meteoroloji bir kez daha uyardı
Muhsin Fahrizade suikastında çarpıcı detay
Avrupa'da salgının bilançosu!
Vinci kıbleye çevirdi... 50 metre yükseklikte namaz
Van Gölü'nde ortaya çıktı... Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri
Pamuk'a özel protez takılacak
Yine aynı yöntem! 150 bin TL'lik altını eliyle teslim etti
Avcılar ve Yeşilköy'de deniz anası paniği
4.5 yıl sonra başardı... 600 gramdan ilk adıma
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan Kaan Demirağ'ın evlilik teklifine her dilde evet!
Sol Yanım dizisi için 21 kilo veren Feyza Civelek: Türkiye'de oyunculuk güzellik üzerine
Manken Tuğba Özay'dan estetik açıklaması: Çoğu ünlü Testere filmindeki cadı karakterine benziyor
Kuzey Yıldızı dizisinin yıldızı Gizem Güneş: Pandemisiz yaş diliyorum
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan doğum günü notu: Sağlıklıysak ne mutlu
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin eleştirilere sessiz kalmadı: Zayıfsam da size ne!
Özlem Yıldız'ın harcaması artık çantaya değil arsaya
Batuhan Mutlugil'den Duman'sız albüm
07 Aralık 2020 Pazartesi 18:25:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 18:26:00

4 çocuk annesi Duygu, kendini astı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Gaziantep'te eşi ile boşanma aşamasında olan 4 çocuk annesi Duygu Y. (27), kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu Y., iddiaya göre 6 ay önce madde bağımlısı olduğu öne sürülen eşi ile tartıştıktan sonra babasının evine yerleşti. Duygu Y., gece saatlerinde yalnız olduğu odada kendisini iple tavana astı.

Odaya giren yakınları Duygu Y.'yi asılı hareketsiz halde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kuru morgundaki otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Etiketler : Gaziantep 4 çocuk annes boşanma
Çağatay Ulusoy'a ‘Yeşilçam' dizisinden teklif

Çağatay Ulusoy'a ‘Yeşilçam' dizisinden teklif
Bilal Sonses: Hedefime ulaştım

Bilal Sonses: Hedefime ulaştım
TSM'ye Cem Adrian yorumu...

TSM'ye Cem Adrian yorumu...
Karantina için İstanbul'da

Karantina için İstanbul'da
Kadınlar için ‘Elim Sende'

Kadınlar için ‘Elim Sende'
Zeynep Bastık'ın hayali iki çocuk annesi olmak

Zeynep Bastık'ın hayali iki çocuk annesi olmak
Sahne heyecanım ilk günkü gibi

Sahne heyecanım ilk günkü gibi
Tolgahan Sayışman: Efehan kardeşini kıskanacak

Tolgahan Sayışman: Efehan kardeşini kıskanacak
Burcu Biricik 'Kırmızı Oda' dizisinde Boncuk olup ağlatacak

Burcu Biricik 'Kırmızı Oda' dizisinde Boncuk olup ağlatacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER