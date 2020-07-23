Ailesi şokta! Kayıp kızları sevgilisiyle birlikte kendi iş yerlerini soydu!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde yaşayan Çiçek ve Ali İlter çiftinin 21 yaşlarındaki kızları İren İlter, yaklaşık 4 ay önce kayıplara karıştı. İlter çifti haber alamadıkları kızının A.F. isimli erkek arkadaşı tarafından alıkonulduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İren ilter’in babası Ali İlter, kızının eve dönmesini beklerken yaşadığı mahallede işlettiği çiğ köfteci salonu 10 gün önce soyuldu. Sabah iş yerine gelen Ali İlter, dükkanından televizyon, tost makinesi, 200 TL paranın çalındığını görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

6 AYDIR ARADIKLARI KIZLARININ İŞ YERLERİNİ SOYDUKLARINI İDDİA ETTİLER

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çiğ köfteci salonunun yanında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde bir erkek ve kadının iş yerinden çaldıkları para, tost makinesi ve televizyonu sokakta yürüyerek götürdükleri görüldü. Görüntüleri izleyen Ali İlter ise, görüntülerdeki şahsın kızı İren İlter ve kızını alıkoyduğu iddia ettiği erkek arkadaşı A.F. olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Görüntülerde kızını görünce büyük hüzün yaşayan Çiçek ve Ali İlter çifti, kızlarını zorla suça sürüklediğini ve alıkoyduğu A.F.’den şikayetçi oldu. Kızlarından şikayetçi olmayan çift, İren İlter’e şahsın uyuşturucu madde kullandırdığını ve kızları için endişelendiklerini söyleyerek yardım istedi.

"SİZ DE BU SAATTEN SONRA BENİ ARAMAYIN"

Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayının ardından babasına cep telefonu ile mesaj gönderen İren İlter, “Can güvenliğim var. Ben gayet iyiyim. Sizinle de bir daha görüşmek istemiyorum. Ayrıca erkek arkadaşım hakkında da orada burada eşyalarımızı çalmış demişsiniz. Ama öyle bir şey yok. Kamera kaydı demişsiniz, Leventler’i araya sokmuşsunuz. Kimse sizin bir şeyinize muhtaç değil. Ayrıca çok ayıp. Ben de çocuk değilim. Kimsenin bani zorla tuttuğu yok. Siz de bu saatte sonra beni aramayın. Ben iyim dedikçe değişik değişik konuşup duruyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

"KIZIMIN HAYATI PINAR GÜLTEKİN GİBİ OLMASIN"

4 aydır kızını görmeyen anne Çiçek İlter kızının fotoğrafına bakarak göz yaşı döküyor. Kızının Pınar Gültekin gibi öldürülmesinden korktuğunu söyleyen anne İlter, “Ben 4 aydır kızımı görmüyorum. Kızım eve gelmiyor. Ben kızımı istiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben birlikte kaçtığı şahıstan kokuyorum. Kızıma her şeyi yaptırabilir. Uyuşturucu kullanmasından da korkuyorum. Benim kızımın gece hayatı bile yoktu. Sigara bile içmezdi. Kızımın aklı gelip gidiyor. Ben kızımı özlüyorum. Bir ben biliyorum bir de Allah biliyor. İnsan kızını özlemez mi. Kızımın hayatı Pınar Gültekin gibi olmasın. Kızımın cesedinin ormanda bulunmasını istemiyorum. Bir an önce kızımı bulup bana teslim etmelerini istiyoruz” dedi.

"KIZIM BİZE DÜŞMAN GİBİ BAKIYOR"

Kızının A.F. isimli şahıs tarafından alıkonulduğunu iddia eden baba Ali İlter ise, “Kızımı kandırarak bu şahıs kaçırıp götürdü. Kızımı işlerde kullandığına dair duyumlar aldık. Kızımı bir türlü ikna edemedik. Kızımı ne ile tehdit ettiğini bilmediğim için şüphe duyuyoruz. Devletimizden yardım istiyorum. Kızım yaklaşık 4 aydır yok. Kızımla 1-2 kez görüştük ama bir türlü ikna olmadı. Kızım bize düşman gibi bakıyor. Kızımın erkek arkadaşı çalışmıyor. Ailesi de bu şahsa sahip çıkmıyor. Babasını, ağabeyini aradık. ‘Bizim öyle bir evladımız yok’ diyorlar. Biz devletimizden kızımızı bize teslim etmelerini istiyoruz” diye konuştu.