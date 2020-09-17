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17 Eylül 2020 Perşembe 14:05:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 14:05:00

4 ay sürekli yoğun bakımda kaldığı koronavirüs tedavisinden çıkan hastanın sorduğu ilk soru: Trafik kazası mı geçirdim?

Kaynak: İHA

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Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili çeşitli haberler gelmeye devam ediyor. Onca tedbir ve uyarıya rağmen 'Bana bir şey olmaz' diyenlerin okuması gereken bir haber daha geldi. 73 yaşındaki Oğuz Peker, Türkiye'nin ilk koronavirüs hastalarındandı. 5,5 ay sonra taburcu olurken tedavi sürecinin yaklaşık 4 ayını kesintisiz yoğun bakım ünitesinde geçirdi. Peker'in kendine geldiğinde sorduğu ilk soru ise 'Trafik kazası mı geçirdim' oldu.

73 yaşında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Oğuz Peker, 5,5 ay sonra yaşam mücadelesi verdiği hastalığı yendi. 4 ay boyunca kesintisiz kaldığı yoğun bakımdan çıkan Peker'in ilk sorusu, "Trafik kazası mı geçirdim?" oldu.

Türkiye'nin ilk koronavirüs hastalarından 73 yaşındaki Oğuz Peker, 5,5 ay sonra taburcu oldu. 4 ay boyunca kesintisiz yoğun bakımda kalan Peker, ilk olarak "Trafik kazası mı geçirdim?" diye sordu.

İHA'da yer alan habere göre, 23 Mart'ta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Oğuz Peker, 125 gün boyunca kesintisiz yoğun bakıma alındı.

Kovid-19 enfeksiyonunun organlarında tahribata yol açtığı Peker boğazından delik açılarak tedavi edilmeye çalışıldı. Yoğun bakım servisindeki tedavide hemofiltrasyon ve çıkışa yakın dönemde ise hemodiyaliz tedavisi görmeye başladı.

Yoğun bakımda geçen kesintisiz 4 ayın sonunda nihayet 28 Temmuz’da servis odasına çıkarılan Peker 7 Ağustos'ta yeniden yoğun bakıma alındı. 4 gün süren ikinci yoğun bakım süreci ardından Peker 11 Ağustos’ta yeniden servis odasına çıkarıldı.

"TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİM?"

11 Ağustos’tan itibaren yaklaşık 1 aydır servis odasında tedavisine devam edilen ve durumu her geçen gün iyiye giden, diyaliz ihtiyacı da kalmayan Oğuz Peker’in nöroloji, nefroloji, enfeksiyon ve yoğun bakım hekimlerinin multidisipliner takibinde tedavisi devam etti.

Yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini söyleyen 73 yaşındaki Oğuz Peker ise gözlerini ‘bambaşka’ bir dünyaya açmanın şaşkınlığını yaşadığını belirterek, kafasında birçok soruyla yeni dönemi anlamaya çalışıyor.

Kendine ilk geldiğinde “Trafik kazası mı geçirdim, bana ne oldu? Neden herkes maskeli?” diye sorular sorduğunu, tüm bunların nedeninin Kovid-19 enfeksiyonu olduğunu öğrendiğinde inanamadığını söylüyor. 

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