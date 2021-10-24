Ordu'da büyük skandal. Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar

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24 Ekim 2021 Pazar 10:05:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 10:05:00

3'üncü lig maçında akılalmaz olay! Kuran ve bayraktan konfeti yapıp sahaya attılar

Kaynak: DHA

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Yeni Ordu Stadı'nda Orduspor ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasında dün oynanan maçta skandal yaşandı. Kuran-ı Kerim'den ayetler yazılı ve Türk bayrağı basılı kağıtlar konfeti olarak sahaya fırlatıldı. Maçın 52'nci dakikasındaki olayla ilgili 4 taraftar göz altına alındı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grubun 9'uncu haftasında dün Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor karşı karşıya geldi. Yeni Ordu Stadı'nın açılış mücadelesinin 52'nci dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kuran-ı Kerim'den ayetler ve Türk bayrağı parçalarının da yer aldığını gören polis ekipleri, 4 taraftarı gözaltına aldı. Polisin yaptığı araştırmada Forza Fidangör taraftar grubu lideri Ş.Ö.'nün orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istediği, öğrencilerin bu kitapları C.D., Ü.T. ve B.M.'ye teslim ettikleri belirlendi. Matbaada kesilerek konfeti haline getirilen kitapların sahaya atıldığı tespit edildi. 4 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

'HERKESİN SAĞDUYULU OLMASI GEREKMEKTEDİR'

Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimizde, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Ayet yazılı konfetiler TFF 3'üncü Lig Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği Kırıkkale Büyük Anadoluspor
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