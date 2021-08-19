38 yıldır karavanla Türkiye yolundalar

Fransa'da yaşayan emekli makine mühendisi Alain Ganther (78) ile emekli öğretmen olan eşi Lyliane Ganther (74), Türkiye ve Demre aşığı. İlk kez 1983 yılında karavanla Türkiye'ye gelen çift, aralıksız her yıl gelmeyi sürdürdü.



Sadece koronavirüs sürecinde geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen çift, bu yıl da ilk fırsatta gezilerini sürdürdü. Alain Ganther, "Burası bizim ikinci evimiz oldu. Türkiye'nin her yerini, 81 ilini gezdik. Burası cennetten bir köşe gibi" dedi.