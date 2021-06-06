35 yılda 81 ili köy köy gezerek Anadolu masallarını kitaplaştırdı

GAZİ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, öğrencilik yıllarından başlayıp bu güne kadar, 35 yıl boyunca 81 ili köy köy gezerek, Anadolu insanından dinlediği masalları kitapta topladı. Demir'in 10 cilt ve 5 bin sayfadan oluşan 'Anadolu Türk Halk Masalları' kitabında 1638 masal yer aldı. Demir, "Son bileni ile beraber mezara gidecek masalları kurtarmış olduk. Bu dünya rekorudur. Çalışma ile Guinness Rekorları Kitabı'na başvuracağım" dedi.

