  • BIST
    1447.08
  • Dolar
    8,6470
  • Euro
    10,5532
  • Altın
    526,3320
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Kanada'da kaldırımdaki yayalara çarpan minibüs dört kişinin ölümüne neden oldu
Külçe altının gramı günü kaç liradan kapattı? İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum
Müziğin GNÇ yıldızları Turkcell ile parlayacak
Ahmet Şık'ın haddini aşan sözleri sonrası başsavcılık harekete geçti
"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini destekliyoruz"
Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Mahmur'un beyni yok edildi
Türkiye oyunu değiştiriyor: Avrupa sıraya girdi
'Mihriban'ın şairi Karakoç'un vefatının 9'uncu yılı
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Kars Barajı, su yüzeyinde kalan minare ve kuşlar ile ilgi çekiyor
Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak
"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur"
İBB'ye metro tepkisi çığ gibi büyüyor
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi
Bakan müjdeyi verdi: İlave rezervler bulabiliriz
Deniz salyası tehdidi büyüyor!
Yunanistan'da Türk SİHA'sı paniği!
Afyon'da belediye seçimi! Cumhur İttifakı büyük fark attı
CIA yakında Afganistan'daki tüm üslerini kaybedecek!
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 mesajı: Kararlıyız
Pakistan'da korkunç tren kazası
Irak ordusu PKK'ya savaş açtı!
Marmara'da 7/24 temizlik
06 Haziran 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 17:30:00

35 yılda 81 ili köy köy gezerek Anadolu masallarını kitaplaştırdı

ABONE OL

GAZİ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, öğrencilik yıllarından başlayıp bu güne kadar, 35 yıl boyunca 81 ili köy köy gezerek, Anadolu insanından dinlediği masalları kitapta topladı.

GAZİ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, öğrencilik yıllarından başlayıp bu güne kadar, 35 yıl boyunca 81 ili köy köy gezerek, Anadolu insanından dinlediği masalları kitapta topladı. Demir'in 10 cilt ve 5 bin sayfadan oluşan 'Anadolu Türk Halk Masalları' kitabında 1638 masal yer aldı. Demir, "Son bileni ile beraber mezara gidecek masalları kurtarmış olduk. Bu dünya rekorudur. Çalışma ile Guinness Rekorları Kitabı'na başvuracağım" dedi.

Etiketler : GAZİ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Necati Demir Anadolu insanı
2. sezon sonbaharda

2. sezon sonbaharda
Ordu'dan sonra Kars'a gidiyor!

Ordu'dan sonra Kars'a gidiyor!
Sokak tacizine dur!

Sokak tacizine dur!
Mehmet Ali Erbil: Annemi asla sevemedim

Mehmet Ali Erbil: Annemi asla sevemedim
AKŞAM'A en iyi muhabir ödülü

AKŞAM'A en iyi muhabir ödülü
Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık

Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık
Müzik dünyasının acı kaybı

Müzik dünyasının acı kaybı
30 yaşına evli girecek

30 yaşına evli girecek
Ayrılık yok, iş var!

Ayrılık yok, iş var!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER