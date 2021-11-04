35 yıl sonra aynı aşkla

İKİSİ DE SEVEREK AYRILDI

Kayseri'de yaşayan Azmi Bulut (55) ile Mualla Beytül (51), 1986 yılında tanışarak, nişanlandı. Aynı yıl genç adam askere gitti. Bu sırada çiftin ailelerinin evliliği istememesi üzerine nişanı bozuldu. Bulut ve Beytül çifti ayrılmak zorunda kaldı. Aradan geçen süreçte Azmi Bulut ve Beytül başka kişilerle evlendi. 2 çocuğu olan Mualla Beytül'ün eşi 17 yıl önce vefat ederken, 3 çocuğu bulunan Azmi Bulut ise 3 yıl önce boşandı.

ONU GÖZLERİNDEN TANIDI

Bulut ve Beytül çifti, 1,5 yıl önce karşılaştı. Geçen süreçte arkadaşlık kuran çift, evlenmeye karar verdi. Talas ilçesinde çiftin kıyılan nikahına yakınları katıldı. Yaşadığı süreci anlatan Azmi Bulut, "Allah'ıma şükürler olsun ki eşime kavuştum. 35 yıl önceki aşkıma kavuştum" dedi. Mualla Beytül de "Bir tevafukla yıllar sonra tekrar karşılaştık. Kendisini gözlerinden tanıdım. Her yer değişse gözler unutulmuyor" ifadelerini kullandı.

