Hatay'da yaşayan torna ustası Şahin Kadınoğlu (46), unutulmaya yüz tutan çocuk oyuncağını gelecek nesillere ulaştırabilmek için 34 yıldır topaç yapıyor. Merkez ilçe Antakya'da yaşayan Şahin Kadınoğlu, 12 yaşından bu yana kendine ait atölyesinde ağaçtan rengarenk topaçlar yaparak, uzun bir tarihi geçmişi olan bu oyuncağı çocukların tanımasına katkı sağlıyor.