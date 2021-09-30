34 yıldır evladını bekliyor

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Saraycık köyünde yaşayan Fatma ve Mürsel Kurtarıcı'nın 8 çocuğundan Nami, 20 yaşındayken "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Patates ekili alana köstebekler için tuzak kurduktan sonra akşam eve dönmeyen Nami'yi bulmak için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Evladının hasretiyle yıllardır gözyaşı döken 79 yaşındaki anne, aradan geçen 34 yıla rağmen oğlunun bir gün döneceği umuduyla hayata tutunuyor.

