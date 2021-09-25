33 yıllık hasret bitti

DEDEKTİF GİBİ HEP İZ SÜRDÜ



Almanya'da yaşayan Alexander Schlıenbecker, 2007 yılında evlatlık olduğundan şüphelenip gerçek ailesini araştırmaya başladı. Ablası 3, kendisi de 2 yaşındayken 1988 yılında İzmir'de bir caminin önüne bırakıldıklarını bilgisine ulaşan Alexander, Türkiye'de ailesini aradı ancak herhangi bir ize ulaşamadı.



HEM AĞLADI HEM AĞLATTI

Ulusal bir gazeteye kısa bir süre önce haber olan 35 yaşındaki Alexander, daha sonra Türkiye'de bir televizyon programına katıldı. Bu programda ailesine ulaşan genç adam, annesinin İzmir'de, babasının da Ankara'da yaşadığını ve 19 kardeşinin olduğunu öğrendi. Annesiyle buluşan Alexander hem ağladı hem ağlattı.



Eşi, çocukları ve 8 kardeşiyle İzmir Buca'ya giden Alexander, burada annesinden bir an olsun ayrılmadı. Almanya'ya dönmeden önce bir camide Müslüman oldu.



Kendisini büyüten ailenin gerçeği hiçbir zaman itiraf etmediğini söyleyen Alexander Schlıenbecker, "Çok mutluyum bu benim için bir hayaldi. İsmimin Vedat olduğunu söylediler, ablamın da Hülya... Yıllar sonra gerçek ailene kavuşmak çok güzel, sevinçliyim" dedi.



Anne Fatma Korhan (58) ilk eşiyle kaçarak evlendiklerini, ayrıldıktan sonra 2 yaşındaki Vedat ve 3 yaşındaki Hülya'yı babalarına verdiğini söyledi. Babalarının çocuklarını cami avlusuna bıraktığını yıllar sonra öğrendiğini anlatan Korhan, "O dönem abim, 'Çocuklarını ver gel' dedi. Ben de babasına çocukları verip ailemin evine döndüm" diye konuştu.

