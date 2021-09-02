02 Eylül 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 17:30:00
33 sakaya 43 bin lira ceza
Kahramanmaraş'ta 33 saka kuşu avlayan 2 kişiye 43 bin lira ceza uygulandı. Ele geçirilen saka kuşları ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi kırsalında tuzak kurarak saka kuşu avlayan ekipleri, jandarma ekiplerince yakalandı. 33 saka kuşu ile birlikte yakalanan 2 kişiye toplam 43 bin lira idari para cezası kesildi.
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