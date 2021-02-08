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08 Şubat 2021 Pazartesi 14:19:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 16:47:00

31 yıldır yaylada!

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Şehir hayatından vazgeçerek Trabzon'daki 2 bin 100 rakımlı Sis Dağı Yaylası'na yerleşen 63 yaşındaki Yetkin Demir, ihtiyaçlarını giderebilmek için 'hedik' olarak bilinen kar ayakkabısıyla 8 saatlik yolculuk yapıyor.

Şehir hayatından vazgeçerek Trabzon'daki 2 bin 100 rakımlı Sis Dağı Yaylası'na yerleşen 63 yaşındaki Yetkin Demir, ihtiyaçlarını giderebilmek için 'hedik' olarak bilinen kar ayakkabısıyla 8 saatlik yolculuk yapıyor.

Çalışmak için gittiği Hollanda'da geçirdiği kaza sonrası malulen emekli edilen Yetkin Demir, 31 yıldır Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı Yaylası'nda yaşamını sürdürüyor. Hollanda'ya 1980'de işçi olarak giden Yetkin Demir, 10 yıl sonra çalıştığı fabrikada iş kazası geçirdi. Tedavisinin ardından malulen emekli edilen Demir, Türkiye'ye döndü. Memleketi Şalpazarı'na yerleşen Demir, daha da sakin bir yaşam için Sis Dağı Yaylası'nda babasına ait araziye ev yaptırma kararı aldı. Yetkin Demir, 1990'dan itibaren, yaylada yaptırdığı evinde şehir hayatından uzak yaşam sürüyor. Erzak almak gibi zorunlu ihtiyaçları dışında yayladan ayrılmayan Demir, doğayla baş başa geçirdiği zamandan büyük keyif duyuyor. Evli ve 2 çocuk babası 63 yaşındaki Yetkin Demir, AA muhabirine, yaylada geçirdiği zamandan dolayı huzurla dolduğunu söyledi. Yaylada yaşama kararını, bölgenin doğal güzelliklerinden etkilenerek aldığını belirten Demir, "Burası konum olarak çok yüksek, bana daha huzurlu ve daha güzel geliyor. Nadir de olsa ziyaretime gelen akrabalarım ve arkadaşlarım oluyor." dedi. Yetkin Demir, yaylada yaşamanın güzellikleri kadar zorlu yanlarının da bulunduğunu, erzak ihtiyacını giderebilmek için botlarının üzerine giydiği "hedik" adı verilen kar ayakkabısıyla kimi zaman 8 saat yürümek durumunda kaldığını ifade etti. Bu yolculuğun çok yorucu olduğuna işaret eden Demir, "Çok kar yağdığı zaman giderken bazı yerlere dönüş yolunda kaybolmamak için iz bırakıyorum. Dönüş yolunda kimi zaman gece olur. İki ya da üç haftada bir ihtiyaçlarım için bunu yapıyorum." diye konuştu.

Etiketler : trabzon yayla hayatı yetkin demir
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