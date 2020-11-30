30 yıl sonra ortaya çıktı

Evi ve bahçesini sular altında terk eden mahalle sakinleri, şimdilerde baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan yerleşim kalıntılarında anılarını yaşarken, çıkan manzara fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.



Çeşitli taş yapıların ortaya çıktığı görüntüleri çekmek için buraya geldiklerini söyleyen fotoğrafçılar, “Bir mahallenin sular altında kalması telaffuz itibariyle çok basit olabilir ama orada insanların geçmişi, anıları ve tarihi hepsi suların altında kalıyor. Sular çekilince bizler de buraya gelip o duyguyu hem yaşamak hem de fotoğraflamak istedik” dedi.

