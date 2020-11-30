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30 Kasım 2020 Pazartesi 12:56:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 13:19:00

30 yıl sonra ortaya çıktı

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Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi'ne bağlı Avşar Mahallesi, 1991 yılında Sır Barajı'nın yükselmesiyle sular altında kaldı.

Evi ve bahçesini sular altında terk eden mahalle sakinleri, şimdilerde baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan yerleşim kalıntılarında anılarını yaşarken, çıkan manzara fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Çeşitli taş yapıların ortaya çıktığı görüntüleri çekmek için buraya geldiklerini söyleyen fotoğrafçılar, “Bir mahallenin sular altında kalması telaffuz itibariyle çok basit olabilir ama orada insanların geçmişi, anıları ve tarihi hepsi suların altında kalıyor. Sular çekilince bizler de buraya gelip o duyguyu hem yaşamak hem de fotoğraflamak istedik” dedi.

Etiketler : Sır Barajı Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi
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