27 Ocak 2021 Çarşamba 18:10:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 18:10:00
30 yıl salonda antika biriktirdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 56 yaşındaki Metin Karasüleymanoğlu, hobi amaçlı olarak genç yaşlarda toplamaya başladığı telefon, ütü, lambalı radyo, plak gibi çok sayıda eski eşyayı evinin salonunda biriktirdi.
Eşyalar eve sığmayınca antika dükkanı açan Metin Karasüleymanoğlu, "Eşyalar nedeniyle 30 senedir salonu kullanamıyorduk. Artık koyacak yer kalmayınca böyle bir dükkanı açmaya karar verdim" dedi.