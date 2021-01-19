30 kadının naylon üzerinde kar keyfi

Bazıları geleneksel sokak oyunlarıyla bazıları da birbirinden ilginç etkinlikler ile yaşadıkları keyifli kar paylaşımlarıyla sosyal medyada yer aldı. Kestel ilçesinde ise 30 kadın, birbiri ardına sıralanarak naylon üzerinde kaydı. Eğlenceli görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Gaziantep’te de etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi, beyaza büründü. Çocuklar, kar topu oynayıp, poşet ve tepsilerle kaydı.