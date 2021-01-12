12 Ocak 2021 Salı 06:32:00 - Güncelleme:12 Ocak 2021 Salı 11:10:00
30 çeşit meyve sebze kurutuyor hibeyle başladı! Şimdi ihracatçı oluyor
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Semra Ünal (44), 6 yıl önce kızının da desteğiyle hazırladıkları 'Cennetten Gelen Gizemli Tatlar' projesiyle incir cipsi üretimine başladı.
30 bin TL hibe desteği alarak işinin büyüten Ünal, 30 çeşit meyve sebzeyi kurutarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyor. Ünal, şimdi ürettiği incir cipsi ve kurutulmuş cennet elmalarını ihraç etmeye hazırlanıyor.