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28 Aralık 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 18:46:00

3 zincir marketten "indirim" duyurusu

Kaynak: TRT Haber

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Döviz kurundaki düşüşün ardından marketlerden indirim açıklamaları gelmeye devam ediyor. Üç zincir market kurdaki düşüşe işaret ederek indirimlere başladıklarını duyurdu. Yüzde 10'dan yüzde 40'a varan düşüşler etiketlere yansıtıldı.

Döviz kurunda aşağı yönlü hareket etiket fiyatlarına yansımaya başladı. Zincir marketlerden indirim açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Bir zincir market üreticilerle görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığını duyurdu.

"YENİ FİYATLAR HİÇ BEKLETİLMEDEN ETİKETLERE YANSITILDI"

Tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Açıklamada ambalaj girdisi gibi maliyetlerin de kontrol altına alınabilmesi halinde indirimlerin daha da etkinleşeceği vurgulandı. Un, yağ, şeker gibi temel ürünlerde yeni fiyatların hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtıldığına dikkat çekildi.

İNDİRİMLERİN ARTARAK DEVAM EDECEĞİ VURGULANDI

Bir diğer zincir marketten yapılan açıklamada ise belirli ürünlerde yüzde 30'a varan indirim gerçekleştirildiği belirtildi. Süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, çay, un, tuvalet kağıdı ve daha pek çok üründe etiketlerde indirim uygulandı.

Açıklamada, tedarikçilerden döviz kurundaki düşüşle birlikte fiyat güncellemesi talep edildiği de belirtildi. Tedarikçilerden gelen dönüşlere göre indirimlerin artarak devam edileceği kaydedildi.

"YÜZDE 8 İLE 40 ARASINDA DEĞİŞEN İNDİRİM UYGULANDI"

Başka bir zincir market ise 24 Aralık'tan itibaren 40'tan fazla üründe indirim yapıldığını açıkladı. İndirim oranlarının yüzde 8 ile yüzde 40 arasında değiştiği belirtildi.

Etiketler : Ambalaj Market döviz kur
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