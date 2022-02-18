VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna: Büyük çaplı bir saldırı olasılığı düşük
CHP'li RTÜK üyesi yine algı operasyonuna girişti
TEKNOFEST'ten Yine Bir İlk: Dikey İnişli Roket Yarışması
Tatilde olduğunu kabul etti! THY'yi hedef aldı
Akdeniz'de can pazarı!
Kardeş ülkeye hibe edildi!
ABD medyası işgal için yeni tarih verdi!
19 ilde sahte para operasyonu
PKK'nın sözde ikinci Kandil dediği Kato Dağı'nda Mehmetçikle mangal keyfi
FETÖ itirafçılarına 'Çözülmeyin' talimatı
Dünyaca ünlü model Bella Hadid: Müslüman kardeşlerinizin arkasını kollayın
"Good bye Turkey, hello Türkiye"
Bakan Nebati'den önemli vergi ve kalkınma açıklaması
"Ukrayna'da Türk SİHA'ları konuşuluyor"
İslamoğlu'ndan skandal Ayasofya açıklaması:
22 sektörden milyonlarca dolarlık ihracat!
"Buna derhal son verilmeli"
Araba alacaklara müjde! Talep patlaması yaşanabilir
Avrupa ülkesinden sürpriz karar
SiHA'lara yerli ve milli optik sistem
Kravata iyi hal yok!
Elektrikte indirim!
"Korkunç şeyler göreceksiniz, hazır olun"
Meteoroloji bölge bölge uyardı!
18 Şubat 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 14:30:00

3 vakit namazı kılınan cami

ABONE OL

TRABZON'da, 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katı müftülüğe tahsis edilip, 'Emine Usta Camisi' olarak düzenlendi, imam atanarak ibadete açıldı.

TRABZON'da, 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katı müftülüğe tahsis edilip, 'Emine Usta Camisi' olarak düzenlendi, imam atanarak ibadete açıldı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş-çıkışlar zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı. Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor.

Kentin en işlek sokağı olan Uzun Sokak'ta 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katını müftülüğe tahsis eden Mustafa Usta, annesi adına cami yapılmasını istedi. Talebi kabul eden müftülük, katı 'Emine Usta Camisi' olarak düzenledi, imam atayarak, ibadete açtı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş ve çıkışlar, zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı. Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor. Camiye girişin mağazadan yapılması ise sokaktan gelip geçenlerin dikkatini çekiyor.

'CEMAATİMİZ ARTTI'

Cami ve mağazanın bulunduğu binanın sahibi Mustafa Usta, "Bu camiyi rahmetli annemin ruhu için kardeşlerimle beraber yaptırdık. Binayı sonra kiraya verdik. Mağaza sahibi de caminin en üst katta olmasını uygun gördü. Önce en alt kata yapmayı planlamıştık camiyi. Camimiz en alt katta, bodrumda kalmasın mağazanın en güzel yerinde en üst katta olsun, istedik. Caminin önünde de büyük bir balkon kısmı var. İnsanların oraya gelip çay içme yerleri de var. Mağaza içinde 2 büyük asansör var. Merdivenleri var. Camiye girişlerde bir sıkıntı yaşanmıyor. Allah'a şükürler olsun ki cemaatimiz de arttı. Cuma günleri dolu. Balkon kısmına da seccade atıyoruz" diye konuştu.

Esnaftan Serdar Çebi ise "Normalde camiye gidebilmek için yan tarafta bulunan camekanlı bölümün oradan bağımsız bir giriş yapılmıştı. Caminin o dönem en alt kata yapılması planlanmıştı daha sonra da camiyi en üst kata aldılar. Üst katta caminin olmasında sıkıntı yok. Biz memnunuz. Asansör de var, yürüyen merdivende var. Allah razı olsun yaptıranlardan" dedi.

'MAĞAZADAN GİRİLEN CAMİYE GİDİLMEZ'

Camiye mesai saatleri dışında girişlerin mümkün olmadığını belirten Necati Meral de "Mağazanın içerisinden girerek camiye gidilmez. Vatandaşa açık alanlarda cami yapılır. Vatandaş camiye gidecek sabah namazında, gece yatsıyı kılmaya gidecek. Nasıl gidip kılacak namazını? Mağazayı mı açtıracak? Ama belki özel mülk olduğu için arsa sahibi istemiştir, onu da bilmiyorum. Ne olursa olsun bu şekilde sadece mağaza içerisinden girerek cami olmaz. İbadet yeri insanlara açık olmalıdır. Mağaza sahibi belki istemiştir camiye giren de alışveriş yapsın, diye. Yanlış olmuş" diye konuştu.

Oğuz Şişman ise "Daha önce rastlamadığımız bir durum bu. Daha önce iş merkezlerinin alt taraflarında cami olduğunu görmüştüm ama ilk defa bir giyim mağazasından camiye çıkıldığını gördüm. Bize değişik geliyor. Mağaza içerisinden çıkış oluyor camiye ama mutlaka bir sebebi vardır caminin en üst kata o şekilde yapılmasının" dedi.

Etiketler : 3 vakit namazı kılınan cami Oğuz Şişman Esnaftan Serdar Çebi
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Kırık ayağa dijital formül

Kırık ayağa dijital formül
Geri sayım

Geri sayım
Umarım çocuğum olur

Umarım çocuğum olur
Ukraynalı güzelle klip

Ukraynalı güzelle klip
Memleketinde sahneye çıktı

Memleketinde sahneye çıktı
Güzellik sırrı genetik

Güzellik sırrı genetik
Kapadokya çıkarması

Kapadokya çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER