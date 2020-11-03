Terör örgütünden kaçış devam ediyor

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03 Kasım 2020 Salı 21:08:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 21:08:00

3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Kaynak: AA

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21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin aralarında olduğu 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu.

3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu.

21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin arasında olduğu 3 örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Etiketler : pkk terör teslim olmak içişleri bakanlığı
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