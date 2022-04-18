3 milyon 800 bin kişiye sıcak yemek... Sahur ve iftar Kızılay'dan

3 milyon 800 bin kişiye sıcak yemek... Sahur ve iftar Kızılay'dan

Türk Kızılay, ramazanda da Türkiye genelinde 74 mobil ikram aracı ve şubeleriyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor. 3,8 milyon kişilik sıcak yemek, iftar ve sahurda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

ÜLKE GENELİNDE 31 AŞEVİ

Hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye ile 24 ülkede ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılayın

aşevlerinde de ihtiyaç sahipleri için yemekler hazırlanıyor. Türkiye genelindeki 31 aşevi ve 74 mobil ikram aracıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği veren Kızılay, ramazan ayında da şubeleriyle vatandaşlara iftar ve sahurda yemek veriyor.

KAPIYA KADAR GÖTÜRÜYORLAR

Kurum, aşevlerine gelemeyen yaşlı ve hastaların yemeklerini de sefer taslarında hazırlayarak Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Kızılay Engelsiz gönüllüleriyle kapılara kadar götürüyor. 110 yıldır hijyenik ortamlarda hazırlanan sıcak yemekleri ulaştıran Kızılay, bu ramazan boyunca da 3,8 milyon kişilik 76 milyon lira değerinde sıcak yemek desteği verecek.

Türk Kızılay Batman Şubesinin kadın üyeleri de, ramazan ayı boyunca her gün şubeden teslim aldıkları



yemekleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine bisikletlerle ulaştırıyor.

Bisikletle evlere yardım götüren Zeynep Özlem Sevim "İlk başlarda bisiklet ile yemekleri götürmemiz aileler



tarafından biraz garipsendi ama şimdi normal karşılanıyor. Yolumuzu gözlüyorlar" diye konuştu.