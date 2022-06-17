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17 Haziran 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 10:30:00

3 Millet Tek Yürek

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Türkiye Gençlik Vakfı, Azerbaycan Gençler Fondu ve Türkiye Pakistan Kardeşlik Derneği iş birliğiyle anlamlı bir programa daha imza attı.

3 ülkenin ortak geçmişlerini ve kadim dostluklarını genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen ''Türkiye Azerbaycan Pakistan Gençlik Forumu'' TÜGVA Genel Merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye Pakistan Kardeşlik Derneği Başkanı Dr. Mian Wagar Badshah, Marmara Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehdi Genceli ve İbn Haldun Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rasim Özcan; ülkelerin kadim tarihleri, köklü medeniyetleri ve geçmiş projelerinden bahsetti. Programa 3 kardeş ülkenin gençlerinin de ilgisi yoğundu.

''KARDEŞLİK RUHU''

Açılış konuşmalarını yapan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: ''Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan olarak; bizler güçlü kardeşlik ruhuna sahip milletleriz. Gençlerimize de bu düsturu aşılayarak, onlara barış ve sevgi dolu bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.'' diyerek; geçmiş proje ve iş birliklerinden gelen tecrübelerin, genç nesillere aktarılmasının öneminden bahsetti ve 3 ülke arasında bu tarz iş birliği projelerinin devam edeceğini belirtti.

Programa katılanlar arasında Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdi Zade, Cihannüma Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz ve Azerbaycan Gençlik Fondu Başkan Vekili Kadir Halilov da yer aldı.

Etiketler : Türkiye Pakistan Azerbaycan Kadir Halilov
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