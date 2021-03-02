3 ilde PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonlarda, eski HDP Mersin İl Başkanı M.I, Gaziantep'te yakalandı.

Eski parti yöneticileri Z.Ö, A.K, N.E, M.G. ve C.K. ile Z.İ. Mersin'de, B.Ö. ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.