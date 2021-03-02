02 Mart 2021 Salı 21:16:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 21:16:00
3 ilde PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında eski HDP yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonlarda, eski HDP Mersin İl Başkanı M.I, Gaziantep'te yakalandı.
Eski parti yöneticileri Z.Ö, A.K, N.E, M.G. ve C.K. ile Z.İ. Mersin'de, B.Ö. ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.