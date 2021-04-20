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20 Nisan 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 19:00:00

3 elti, 350 kovanla arıcılık yapıyor

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Mardin'in Derik ilçesinde 15 dönüm arazi üzerine kurdukları 350 kovanla arıcılık yapan aynı zamanda elti olan 3 kadın, aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Arıcılık yapan kadınların kayınpederi ve aynı zamanda Bal Üreticileri Birliği Başkanı olan Şevket Bedirhanoğlu (75) ise, "Arıcılık sevdasını aileme de aşıladım. Arılara olan sevgimden uzak kalmamak için 3 gelinime de arıcılığı sevdirdim" dedi.

Arıcı kadınlardan 5 çocuk annesi Sevdet Bedirhanoğlu (42), yaklaşık 20 yıldan beri bu işi yaptığını söyledi. Bedirhanoğlu, "350 kovanımız var. Her kovandan yaklaşık 28 kilo bal alıyoruz. Bu iş bize dedelerimizden kaldı. Ben de çocuklarıma öğretiyorum. Eltilerimle birlikte buraya geliyoruz. Bu işi kol kola yapıyoruz. Sabah saat 7'den, akşama kadar arılarımızla uğraşıyoruz " diye konuştu.

6 çocuk annesi olan Şirvan Bedirhanoğlu ise, "Allah'a çok şükür işler iyi. Havalar ısındı, çiçekler açtı. Artık polen geliyor, bal bekliyoruz" diye konuştu.

Etiketler : mardin derik arıcılık
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