VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
20 Ağustos 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 09:21:00

3 bölge için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

ABONE OL

Meteoroloji'den yayımlanan son dakika hava durumu raporu verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetliolması bekleniyor.

20 Ağustos son dakika hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON VE GİRESUN'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 31, Parçalı bulutlu.

ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 37, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 35, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 28, Parçalı bulutlu.

KONYA: 31, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 29, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ELAZIĞ: 35, Az bulutlu.

ERZURUM: 26, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 27, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 27, Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADIYAMAN: 38, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 36, Az bulutlu ve açık.

Etiketler : SAĞANAK YAĞMUR İSTANBUL MARMARA
Los Angeles'ta klip çekti

Los Angeles'ta klip çekti
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
Baran artık aileden

Baran artık aileden
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı
Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti

Beşikçioğlu'nun kızı oyunculuğu seçti
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
Modada Hadise çıkacak

Modada Hadise çıkacak
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
‘Akça Hatun' kampı

‘Akça Hatun' kampı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER