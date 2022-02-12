VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını etkiledi
Biden-Putin görüşmesi sona erdi
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 920 bine yaklaştı
Norveç tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı
Bakan Koca ağır hasta sayısını paylaştı
ABD Ukrayna'daki 160 askerini geri çekiyor
Almanya, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi
Türkiye'nin geleceği için 'milli baz istasyonu' güçlenecek
Başkan Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi makale
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
KKTC'de "Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi" sona erdi
Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi
Hakaretin cezası belli oldu
Bu yaz düğün var
Çene dolgusu iddiası
Korona olduğuna şükretti
3 bin 500 doları otobüste unuttular
Bay Kravat: bin 500 tane kravatı var
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan BAE çıkarması! Yatırımların kapısını açacak
İşte yeni ekonomi paketinin detayları
Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
12 Şubat 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 19:00:00

3 bin 500 doları otobüste unuttular

ABONE OL

BURSA'dan İstanbul'a gitmek için otobüse binen Libyalı Nouralddeen Mohammed ve üç arkadaşı, içinde 13 bin 500 dolar ile pasaportlarının bulunduğu çantayı otobüste unuttu. Yaklaşık değeri 183 bin lira olan para dolu çanta, otobüs firması yetkilileri tarafından sahibine teslim edildi.

Olay, geçen pazartesi saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Manisa - İstanbul seferini yapan otobüse Bursa'dan binen 4 Libyalı, otobüs Alibeyköy Cep Otogarı'na geldiğinde indi. Otobüsün hareket etmesinin ardından yabancı uyruklu kişiler, içerisinde pasaportları ve para bulunan el çantasını otobüste unuttuklarını fark etti. Durumu firmaya bildiren kişiler, otobüsün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda olduğunu öğrendi. Bunun üzerine otobüsün içini arayan firma yetkilisi, çantanın koltukların arasına düştüğünü gördü.

ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çantanın bulunduğunu öğrenen Nouralddeen Mohammed, çantayı almak üzere 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gitti. Firma yetkilisi Emin Kamış ise içerisinde 4 adet pasaport da bulunan çantadaki paraları saydıktan sonra Nouralddeen Mohammed'e teslim etti. Tercüman yardımı ile çantayı teslim alan Mohammed, yetkililere teşekkür etti.

"BU KADAR PARA OLDUĞUNU TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Firma yetkilisi Emin Kamış, "Arkadaşlar Alibeyköy Otogarı'nda inmişler. Oradaki görevli arkadaş, bizi arayarak otobüste eşya unutulduğunu söyledi. Biz de otobüsün için yere düşmüş bir çanta bulduk. Çantayı açtım, içinde pasaportlar ile para olduğunu gördüm. Çantanın fotoğrafını çekip kayıt altına aldım ancak paraları saymadım. Çantanın sahibi geldi, biz de teslim ettik. 13 bin 500 dolar ile 4 adet pasaport vardı. Bu kadar para olduğunu tahmin etmemiştim. Allah, kimseye haram yedirmesin. Sadece biz değil, bütün otobüs firmaları bu konuda gayret gösteriyor. Kimsenin malına zeval gelmesin" dedi.

Etiketler : bursa otobüs dolar çanta
Mantık değil, kalp işi

Mantık değil, kalp işi
Doğduğu ev müze oluyor

Doğduğu ev müze oluyor
Dünyaya açılıyor

Dünyaya açılıyor
14 Şubat'ı n'apayım sevgilim yok

14 Şubat'ı n'apayım sevgilim yok
Reklamcıların markajında

Reklamcıların markajında
Müzik ve moda buluşacak

Müzik ve moda buluşacak
Hamilelik pozu

Hamilelik pozu
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Beşiktaş'ın filmi geliyor

Beşiktaş'ın filmi geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER