07 Ocak 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 15:30:00
3 bin 176 metre rakımda kayak keyfi
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yeni yıl kutlamasının ardından sömestir için de hazır.
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yeni yıl kutlamasının ardından sömestir için de hazır. Öğrenciler, kayak kulüplerinin açtığı 15 günlük kayak kurslarına şimdiden isimlerini yazdırdı. Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte, karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor.