3 bin 176 metre rakımda kayak keyfi

3 bin 176 metre rakımda kayak keyfi

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yeni yıl kutlamasının ardından sömestir için de hazır. Öğrenciler, kayak kulüplerinin açtığı 15 günlük kayak kurslarına şimdiden isimlerini yazdırdı. Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte, karlı doruklarda kayak yapma olanağı buluyor.