  • BIST
    1426.03
  • Dolar
    7,5893
  • Euro
    9,2438
  • Altın
    458,5890
İstanbul
11 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
28 Aralık günlük burç yorumları
Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Bir iki gün ertelendi
Bakan Koca, son verileri paylaştı
Türkiye'nin Otomobili tanıtımından bu yana büyük yol aldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 340 bine yaklaştı
ORKA için ilk imza atıldı
Rus basınından Türk silahlarına büyük övgü
Türkiye mezunu Somalili Bakan: Erdoğan, Somali'nin umudu oldu
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde korkutan deprem
Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı
Vali Yerlikaya'dan koronavirüsten vefat eden bekçi için taziye mesajı
İran'da çıkartma teknesi battı
Bugün burçları neler bekliyor? 21 Aralık 2020 Pazar günlük burç yorumları
Unutkanlık kovid-19'un ilk belirtisi olabilir
Boyun ağrılarınızı 8 basit hareketle azaltın
Zincirleme iyilik hareketi
İnternetleri yok, aylardır eğitimden mahrumlar
Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 12 bin lira
"Kuzu kuzu yiyecekler dayağı çaresi yok"
Demet Özdemir çalışamayanlara üzülüyor
Alkışlanacak hayvanseverler
Fıkralara konu olacak apartman
Topaç'ı yeni nesile tanıtıyor
Havuç ve lahana hücreleri yeniliyor
27 Aralık 2020 Pazar 21:54:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 21:54:00

28 Aralık günlük burç yorumları

ABONE OL

27 Aralık'ta burçları neler bekliyor? Kova: Ani çıkan masraflar biraz sıkıntı doğuracak. Oğlak: Sorunların nedenini anlayarak üstesinden gelecek. İkizler: Kariyer anlamında büyük değişimler kapıda. Terazi: Şimdilerde yaşam alanını değiştirmek isteyebilir. İşte günlük burç yorumları

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. El kesikleri ve ufak kazalar olabileceği gibi, böbrek, baş ve migren ağrıları da çekebilirsiniz. Finansal anlamda rahatlasanız da önünüzü görmediğiniz harcamalar hakkında aşırıya kaçmamalısınız.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bazı yüzleşmeler ve hayal kırıklığı hoşunuza gitmese de hayallerinizi yeniden yapılandırmak için zamanınız bulunuyor. Alternatif iş fırsatlarını onaylamadan önce bugün tekrar bir düşünmekte fayda görüyorum. Sevdiğiniz kişinin önemli bir sağlık sıkıntısı bulunabilir, ihmal etmeyiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Beraberliğinizde ben-sen kavgaları gözler önünde. Eşinizle aranızda görünmeyen problemleri fark edeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Açıklamak isteyeceğiniz önemli projeler için biraz daha sessizliğinizi koruyabilirsiniz. İş yerinizde değişecek pek çok enerjiye açıksınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün sağlığınızla ilgili önemli kontrolleri yaptırmalı ve şüphelendiğiniz bazı hastalıklar bulunuyorsa ileriki günlere ertelememelisiniz. Gün içerisinde sokak hayvanlarını beslemeniz ve yardıma ihtiyacı olan kimselere el uzatmanız sizi günün negatif pek çok etksinden koruyacaktır. İş yerinizde niyetinden emin olmadığınız kişilere sırlarınızı vermeyiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün eşinizin akrabalarının sağlık problemleri ve aile içindeki sıkıntıları ile ilgilenebilirsiniz. İçinizde uzunca zamandır sakladığınız ve özlemini çektiğiniz hayalinizin gerçeğe dönüşeceği yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz ancak biraz sessiz kalmak ve bu enerjiyi kendinizde saklamanız pek çok negatiften korunmanızı sağlayacaktır.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Parasal anlamda gelirleriniz artarken, uzunca süredir biriken masraflarınız sizi birazcık sıkıntıya sokabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir döngüden geçiyorsunuz. Sağlığınızla ilgili sıkıntı yaşadığınız pek çok konu hakkında önlemlerinizi almalı ve kontrollerinizi yaptırmalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Yaşadığınız yeri değiştirmek isteyebilir, belki de evdeki pek çok enerjinin bugün üzerinize geldiğini hissediyor olabilirsiniz. Yakın arkadaş ve sevdiğiniz kişi ile aranızdaki belirsiz sıkıntıların kaynağını anlamlandıracağınız günlerden geçerken kendinize çok fazla yüklenmemeli ve psikolojik olarak sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Geçtiğimiz yıllarda hukuki anlamda önemli bir alacağınız varsa aile içinde oluşan bir miras bölümü de olabilir sonuçlarını almaya doğru gidiyor olabilirsiniz. Ancak çıkan yalancı şahitlere karşı temkinli olmalısınız. Beraberliğinizde karşınıza çıkan konular karşısında sakinliğinizi korumalı ve bazı konuları zamana yaymalısınız.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Kim dost, kim düşman gözler önünde olacak. Eşinizin akrabalarından ve yakın arkadaşlarınızdan aldığınız tepkilerin sebeplerini anlayacağınız bir gün sizi bekliyor. Parasal kaynaklarınızda artan harcamaları biraz kontrol altında tutmalı ve temkinli adımlar atmalısınız. Arabanızla bugün hız yapmamaya özen göstermelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Umulmadık vergi ve borçlara sıkıntı yapabilirsiniz ancak hepsinin üstesinden geleceksiniz. Yakın akrabalarınızın yaşadığı ayrılık veya sıkıntılarına biraz üzükürken, sağlığınıza ekstra önem göstermelisiniz. İş hayatınızdaki belirsiz pek çok konuyu anlamlandıracak ancak aldığınız önlemlerle birlikte hızlıca yol katedeceksiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Ani çıkan masraflara karşı biraz temkinli olmakta fayda görüyorum. Aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgili önemli bir sürecin içerisinden geçebilirsiniz. Ev sahibinizin ve komşularınızın yaşattığı bazı sıkıntılardan dolayı yeni bir ev arıyor olabilirsiniz. Bu süreçle birlikte belki de yeni bir ev sahibi olma yolculuğunuz başlıyordur, kimbilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Evli iseniz kayınvalide ve eşinizin ailesiyle yaşadığınız sıkıntıların iç yüzünü öğrenirken, sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Hukuksal anlamda yaptığınız başvurular belli bir süre daha çözümlenmeyebilir. Dış görünüşünüzün değiştiği günlerden geçerken, sağlığınızı tekrar kazanacağınız bir süreçten geçiyorsunuz.

Uzman Astrolog Özlem Recep

Etiketler : burç yorumları burçlar astroloji
Gülçin Ergül'den yeni yıla özel şarkı

Gülçin Ergül'den yeni yıla özel şarkı
Bilal Sonses'ten dijital başarıya dijital konser

Bilal Sonses'ten dijital başarıya dijital konser
Hazal Kaya hasretin fotoğrafını paylaştı

Hazal Kaya hasretin fotoğrafını paylaştı
Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı

Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı
İrem Derici bu havada denize girdi hastanelik oldu

İrem Derici bu havada denize girdi hastanelik oldu
Sarp Apak: 5 ay İzmir'deydik

Sarp Apak: 5 ay İzmir'deydik
Nazan Öncel kitap yazdı

Nazan Öncel kitap yazdı
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Lalin için aşı zamanı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Lalin için aşı zamanı
Ezgi Mola itiraf etti: O sahne gerçekti

Ezgi Mola itiraf etti: O sahne gerçekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER