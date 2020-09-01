  • BIST
    1070.52
  • Dolar
    7,3563
  • Euro
    8,8211
  • Altın
    469,9650
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor
İrfan Can Kahveci La Liga yolunda
Yunanistan ve GKRY'den provokatif hamle! Kapalı Maraş'ın açılmasını engellenmek için ABD'ye sığındıl ...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu
Bakan Koca koronavirüste artışın en çok olduğu illeri açıkladı
Piyasa değeri 6 milyon TL olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
AB, Doğu Akdeniz'e savaş gemisi göndermek isteyen Fransız'a Türkiye'yi işaret etti: Önemli olan diya ...
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi
25 yaşındaki başpehlivan sokak ortasında öldürüldü
Detaylar ortaya çıktı! Kadın pilotlarımız, Yunan pilotları kovalamış
Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanını kabul etti
Milli Savunma Bakanlığı uzaydan görüntüsünü paylaştı! İşte Göktürk-1'in kadrajından Sultan Alparslan ...
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir gemi yük gemisiyle çarpıştı
İran'dan BAE'ye sert tepki: İslam dünyasına ihanet etti
Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem
Türk polisi yakalar! Polisin kovaladığı hırsız 3 kilometre sonra yakalandı, çalınan telefon sahibine ...
Efsane futbolcu Ronaldo'dan Trabzonspor formalı poz
ROKETSAN'dan büyük başarı! Silah kombinasyonları ihtiyaca göre değiştirilebilecek
Rusya'da koronavirüs bilançosu! 1 milyonu aştı
Bespoke Tailoring'de yeni isim: Hakan Gürsoy
Türkiye'den Meis Adası açıklaması: Kaybeden Yunanistan olur
Alman siyasetçi Friedhelm Ost'tan Türkiye'ye övgü: Alınan önlemler örnek olmanın ötesinde
Macron'a Lübnan'da protesto şoku!
Başkan Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: Artık bıktık bu gölge oyunlarından
01 Eylül 2020 Salı 14:18:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 14:25:00

25 yaşındaki başpehlivan sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

Kaynak: DHA

ABONE OL

Antalya'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25), sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Cinayet zanlısı U.Ç.S. (20), suç aleti olan tabancayla polise teslim oldu. Başpehlivan Aygün, 2 yıl önce barda çıkan tartışma sonucu ateşli silahla saldırıya uğrayıp yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

Olay, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün seyir halindeki otomobilini durduran kişi, ardından tabancayla göğüs bölgesine ateş etti. Saldırgan olay yerinden ayrılırken, görgü tanıkları 112'yi aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hakkı Aygün, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başpehlivan Aygün'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden U.Ç.S. adlı kişi, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu.

Hakkı Aygün, 24 Mart 2018 tarihinde de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavga sonrası silahlı saldırıya uğramış, Aygün ve yanındaki güreşçi arkadaşı yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

SALDIRI ÖNCESİ PAYLAŞIM

Hakkı Aygün'ün, silahlı saldırıya uğramadan birkaç saat önce, otomobilinde ‘Demedim mi Merdo vururlar seni’ şarkısını dinlediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER