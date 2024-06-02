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02 Haziran 2024 Pazar 09:18:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 09:18:00

Küçükçekmece'de bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Kaynak: AA

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 24 TV ekibi olay yerinden son durumu aktardı. İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken binadan 7 kişinin enkazdan yaralı çıkarıldığını bildirdi.

Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesi ve enkaz altında kalanlar olması üzerine arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, enkazdaki bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı binanın çöktüğü belirtilerek, olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildiği kaydedildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, "Bina kendiliğinden çöktü. 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Herhangi bir ölü tespiti ve ihbarı yok." açıklamasında bulundu.

Etiketler : istanbul küçükçekmece bina enkaz
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