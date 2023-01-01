2023'e sımsıcak başlangıç

Ağrı'da görev yapan Mehmetçik yılın son gününde köy okullarını tek tek gezerek hediye götürdü. Kışlık mont, ayakkabı ve kazaklarına sarılan çocuklar 'Yeni yıla sıcak başlayacağız' dedi.

ASKERLERİN DESTEĞİYLE ALINDI

Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, kışın zorlu geçtiği kentte köylerdeki çocukları sevindirmek için kampanya başlattı. Askerlerin desteğiyle alınan kışlık kıyafetler, il merkezine bağlı Aşağı Saklıca, Yukarı Saklıca ve Güvenli köyleri ile Taşlıçay ilçesindeki 6 köy okuluna getirildi.

SOHBET EDİP BİRLİKTE EĞLENDİLER

Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen Mehmetçik, onlarla vakit geçirdi, sohbet etti, eğlendi. Askerler, yakından ilgilendikleri öğrencilere bot, mont ve kışlık kıyafet hediye etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol da il merkezindeki köylerde askerlere eşlik edip öğrencilere hediyelerini dağıttı.