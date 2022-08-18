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2022 Dövme Trendleri Hakkında Tüm Merak Edilenleri, Batuhan Öter Yanıtladı!
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18 Ağustos 2022 Perşembe 13:26:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 13:26:00

2022 Dövme Trendleri Hakkında Tüm Merak Edilenleri, Batuhan Öter Yanıtladı!

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2021 yılında astroloji ve çiçeklerden ilham alınan tasarımlar tercih edilirken, 2022 yılında daha hareketli tasarımların tercih edildiğinin altını çizen Öter, son dönemin trendlerinde soyut tasarımlara ve ilginin çok daha fazla olduğunu söylüyor.

Özellikle ilk dövmesinde karar vermekte zorlananlar için bu yılın dövme modelleri, şık ve minimal dokunuşlar sunuyor. İyi bir sanatçının yaptığı çalışmalardan hiçbir zaman pişman olmayacağınız, 2022 dövme trendleri her tarza hitap etmeyi başarıyor. Ünlü dövme sanatçısı, 2022 yılında 90'laran esintiler görmenin mümkün olduğunu ve geçmişte daha yoğun ve koyu renklerin hakim olduğu dövmelerin, günümüzde daha küçük ve farklı hikayeleri yansıttığı" İfadelerini kullandı.

2022 Dövme Trendlerini Batuhan Öter'den Dinleyelim

Batuhan Öter, ilk kez dövme yaptırmaya karar veren kişilerin "Dövme sanatçısı seçiminde titiz davranılması gerektiğini düşünüyorum. Ömür boyu üzerinizde taşıyacağınız bir dövme için en kritik noktanın uygulama olduğunu unutmamalısınız! Bu sebeple kaliteli bir uygulama ve tecrübeli bir sanatçının elinden çıkan çalışmaları seçmenizde fayda var. İyi bir dövme tasarımı için doğru ve uygun bütçenin ayarlanması da gerekir. Dövme yaptıracak kişinin tarzı ile dövme sanatçısının uyumu da önemli bir noktadır. Sanatçının yaptığı çalışmaları inceledikten sonra tarzınıza uygun çalışmalar yapıyorsa tercih etmenizi öneririm." İfadelerini kullandı.

Dövme sanatçısı Batuhan Öter, 2022 yılı farklı dövme tarzları içinde; "Realistik ve geometrik dövme tarzı 2022 trendleri arasında yerini aldı... Dövme severlerin 2022 yılında tercih edeceği dövmeler içinde en sık, ailelerinin ya da evcil hayvanlarının küçük bir portresini vücutlarında görebiliriz. Son yılların popüler dövmelerinden biri olan hiperrealizm dövmeler, uzun yıllar yerini koruyacak gibi duruyor." ifadelerini kullandı. Ünlü dövme sanatçısı Öter, soyut çalışmalar için, "Eğer hayal gücünüz sınırsızsa ve hayal gücünüzün izlerini vücudunuzda görmek istiyorsanız, soyut dövme modelleri tam size göre" diyor.

Öter, ilk kez dövme yaptıracak kişilerin "Dövme çalışmasında hissedilen acının uygulama bölgesine ve kişiye göre değiştiğini, genellikle sırt, el üstü, avuç içi, ayak bileği, göğüs çevresi gibi derinin ince olduğu

ya da sinirlerin yoğunlaştığı bölgelerde acının daha fazla hissedilebileceğini ancak, tahmin edildiği kadar büyük bir acı olmadığının" unutulmaması gerektiğini ekliyor.

Etiketler : dövme dövme sanatı batuhan öter
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