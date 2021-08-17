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17 Ağustos 2021 Salı 15:20:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 15:49:00

2021 GNÇ Star'ı Kardelen Erol oldu

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Turkcell'in genç müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği GNÇ Star Müzik Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen'in jüri koltuğunda olduğu yarışmada Kardelen Erol, ‘Sarı Gelin' şarkısı ile birinci olarak 50 bin TL büyük ödülün sahibi oldu.

Turkcell'in bu sene ikincisini gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce müzik tutkunu gencin katıldığı GNÇ Star Müzik Yarışması'nın kazananları 16 Ağustos Pazartesi akşamı belli oldu. GNÇ YouTube kanalında canlı yayın sunuculuğunu Bahar Özmen'in üstlendiği finalde, bini aşkın adaydan gelen performans videolarını ünlü sanatçılar Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen değerlendirdi. Jüri değerlendirmesi sonucu bu yılın şampiyonu, 'Sarı Gelin' şarkısı ile Kardelen Erol oldu. İkinciliği 'Ben de Yoluma Giderim' isimli şarkısı ile Hatice Sezen alırken, Burak Aydoğmuş, Çağatay Eskin ve Kerem Arca'dan oluşan Kaba isimli müzik grubu da kendi besteleri olan 'Göztepe Işıklar' şarkısı ile üçüncü olmaya hak kazandı.

Alper Ergenekon: Gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine destek olmak en önemli vazifemiz

Gençlerin yaşamlarına değer katacak dokunuşlarda bulunmak için önemli adımlar attıklarını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak sadece teknolojiye değil geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimiz için de yatırımlarda bulunuyoruz. Eğitimden spora, sanattan girişimciliğe kadar birçok alanda gençlerimizin yanında olmayı ve kendi potansiyellerini keşfederek gerçekleştirmelerine destek olmayı en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Genç müzisyenlerimizin sanat yolcuğuna katkı sunmak amacıyla ilk olarak 2020 yılında düzenlediğimiz GNÇ Star Müzik Yarışması'nı bu sene de büyük bir ilgiyle tamamladık. Öncelikle Türkiye'nin dört bir yanından bu yarışmaya başvurarak eserlerini sergileme özgüvenini gösteren tüm genç müzisyenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca binlerce eser arasından sıyrılarak ilk 10'a giren finalistlerimizi ve hünerleriyle büyük ödülü almaya hak kazanan gençlerimize de kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen, ilk 10 finalistin performansını izledikten sonra yorumlarını izleyicilerle paylaştı. Sadece performansları yorumlamayan jüri üyeleri, bu meslekteki yolculuklarına dair anılarını ve ilham verecek hikayelerini genç müzisyenlerle paylaştı.

GNÇ Star Müzik Yarışması finalinde başarılı sanatçı Fatma Turgut sevilen şarkılarından 'Bir Varmış Bir Yokmuş', 'Ben Vardım' ve 'Dünyalar Senin Olsun'u seslendirdi. Turgut, GNÇ Star Müzik Yarışması ile ilgili "Her anı çok keyifli ve eğlenceliydi. Platformlarda bu tarz yarışmalar olmasını destekliyorum. Katılan yarışmacıları motive ediyor ve yüreklendiriyor. GNÇ Star Müzik Yarışması'na katılan herkese sevgilerimi iletiyorum ve GNÇ ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gökhan Türkmen ise sevilen şarkılarından 'Çürük', 'Mavi' ve 'Falan Filan'ı canlı yayında izleyicilerle paylaştı. Türkmen, "Dereceye girmek değil, cesareti gösterip yarışıyor olmak çok değerli. Buradaki tüm yarışmacı arkadaşlarımız tüm özgüvenleriyle ve titizlikleriyle performanslarını sergilediler. Hepsinin yolu açık olsun, tebrik ediyorum" dedi.

Alem FM'in medya sponsorluğunu üstlendiği yarışma sonucunda birinciliği kazanan Kardelen Erol, 50 bin TL'lik ödülün yanı sıra bir jüri üyesi ile düet yapma hakkına sahip oldu. Yarışmayı İkinci olarak tamamlayan Hatice Sezen ise 30 bin TL ve üçüncü olan Kaba 20 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Etiketler : GNÇ Star Müzik Yarışması Gökhan Türkmen Alem FM
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