VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanlığı, “Suriyeli babanın eşi ve çocuğu zorla sınır dışı edildi" iddiasını yalanladı
İzmir'de serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu
İzmir'in Çeşme ilçesinde kundaklama iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Bakan Özhaseki net konuştu: Sıfır tolerans uygulanacak
Motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
Sri Lanka, yerel işlemlerde Hindistan rupisini kullanmayı değerlendiriyor
22 Temmuz 2023 Cumartesi 21:16:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 21:16:00

2015 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polisler için mevlit okutuldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 2015 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca evlerinde şehit edilen polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar için mevlit okutuldu.

İlçedeki Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programında şehit polisler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, programa katılan vatandaşlara ikramda bulundu.

Programa Ceylanpınar Kaymakamı Emrah Uzun, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Arkın Eydın ile polis meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Terör örgütü PKK mensupları, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde uyurken şehit etmişti.

Etiketler : ceylanpinar pkk mevlit Feyyaz Yumuşak Okan Acar Şanlıurfa
Sahnede Gazapizm sürprizi

Sahnede Gazapizm sürprizi
Tatile çıkmayan tek solistim

Tatile çıkmayan tek solistim
Ailece tatilde

Ailece tatilde
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması
Ünlü şarkıcı Shakira'ya dava şoku: Hakim karşısına çıkacak

Ünlü şarkıcı Shakira'ya dava şoku: Hakim karşısına çıkacak
Moral ziyareti

Moral ziyareti
Bizim için yaz ‘konser' demek

Bizim için yaz ‘konser' demek
Havuzda başının üstüne düştü

Havuzda başının üstüne düştü
Dijitale geçti

Dijitale geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX